Группа археологов смогла обнаружить в Африке топорик, сделанный из кости животного около 1 миллиона 400 тысяч лет назад.

По мнению исследователей, это орудие труда изготовили не представители Homo Sapiens. Скорее всего, оно было создано человеком прямоходящим или Homo Erectus. На это указывает возраст топорика, так как более миллиона лет назад на африканском континенте не обитали племена человека разумного.

Что касается материала изготовления топора, то предки людей воспользовались костью носорога. Это орудие предназначалось для разделки туш мертвых животных. Ученые продолжат изучать находку, чтобы узнать больше информации о жизни и быте человека прямоходящего.