читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа археологов смогла обнаружить в Африке топорик, сделанный из кости животного около 1 миллиона 400 тысяч лет назад.

По мнению исследователей, это орудие труда изготовили не представители Homo Sapiens. Скорее всего, оно было создано человеком прямоходящим или Homo Erectus. На это указывает возраст топорика, так как более миллиона лет назад на африканском континенте не обитали племена человека разумного.

Что касается материала изготовления топора, то предки людей воспользовались костью носорога. Это орудие предназначалось для разделки туш мертвых животных. Ученые продолжат изучать находку, чтобы узнать больше информации о жизни и быте человека прямоходящего.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Ученые обнаружили у больных тяжелой формой COVID-19 опасное антитело

Исследователи из Нидерландов обнаружили у больных тяжелой формой коронавируса антитело, способное нанести… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Генетики заявляют о полностью разгаданной X-хромосоме

Руководитель Национального института изучения генома человека Э. Грин сообщил о начале совершенно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ученым столичного региона выделят 10 миллионов рублей на исследования

Подмосковным ученым, которые занимаются разработкой инновационных, научно-технических или научных проектов, правительство столицы… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 июля – пасмурно, до 19 °C | город Мытищи: погода, 16 июля – небольшой дождь, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 июля – пасмурно, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 июля – небольшая облачность, до 16 °C | Королев: погода, 16 июля – переменная облачность, до 28 °C | Подольск: погода, 16 июля – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 16 июля – небольшая облачность, до 28 °C |