Во время игры между московским ФК “Сахалинцем” и “Легионом” из Махачкалы между одним из футболистов и арбитром произошла драка.

Как отмечается, инцидент произошёл 13 июля, он был записан на видео, которое впоследствии было опубликовано в Twitter. В том числе видеозапись была выложена на странице Михаила Литвина – владельца клуба “Сахалинец”.

На записи можно увидеть, как между арбитром и игроком происходит спор, в ходе которого судья бьёт футболиста кулаком в лицо. Находящиеся на трибунах зрители, реагируя на это, возмущённо кричат. По словам Литвина, арбитр постоянно провоцировал капитана московского клуба, а потом и применил силу, при этом футболист не совершал ничего, нарушающего правила.

За этот проступок арбитру грозит пожизненная дисквалификация.