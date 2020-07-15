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Во время игры между московским ФК “Сахалинцем” и “Легионом” из Махачкалы между одним из футболистов и арбитром произошла драка.

Как отмечается, инцидент произошёл 13 июля, он был записан на видео, которое впоследствии было опубликовано в Twitter. В том числе видеозапись была выложена на странице Михаила Литвина – владельца клуба “Сахалинец”.

На записи можно увидеть, как между арбитром и игроком происходит спор, в ходе которого судья бьёт футболиста кулаком в лицо. Находящиеся на трибунах зрители, реагируя на это, возмущённо кричат. По словам Литвина, арбитр постоянно провоцировал капитана московского клуба, а потом и применил силу, при этом футболист не совершал ничего, нарушающего правила.

За этот проступок арбитру грозит пожизненная дисквалификация.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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