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Пользователи iPhone оценили качество зарядки в базовой комплектации устройства.

Производитель гаджета поинтересовался у давно использующих его людей о том, как именно они используют входящие в комплектацию устройства. Среди вариантов была потеря, совместное использование с друзьями или родственниками, сдача на переработку и отказ от использования. В последнее время появились многочисленные слухи про то, что в стандартную комплектацию iPhone больше не будут входить наушники и зарядное устройство. В опроснике, разосланном пользователям, производитель просил оценить степень использования имеющихся в базовой комплектации устройства девайсов.

Вполне вероятно, что в итоге Apple откажется от привычного набора, поставляющегося с главным продуктом, и скорректирует его согласно проанализированным опросам.

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