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Модель Анастасия Решетова, являющаяся возлюбленной популярного рэпера Тимати, часто балует своих подписчиков фотографиями на странице в социальной сети, демонстрирующими ее отличную фигуру.

Недавно девушка в очередной раз решила выложить подобное фото, где она запечатлена после купания в бассейне. В подписи к данному посту Настя спросила у своих фанатов, прилично ли выкладывать подобные снимки молодой маме. Хоть вопрос и звучал несколько юмористично, а на фото ничего особенного показано не было, в ответ ей пришло немало гневных комментариев, где ненавистники желали пристыдить красивую девушку за демонстрацию ее отличной фигуры.

Однако, количество восхищенных ею комментаторов было заметно больше.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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