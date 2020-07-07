Модель Анастасия Решетова, являющаяся возлюбленной популярного рэпера Тимати, часто балует своих подписчиков фотографиями на странице в социальной сети, демонстрирующими ее отличную фигуру.

Недавно девушка в очередной раз решила выложить подобное фото, где она запечатлена после купания в бассейне. В подписи к данному посту Настя спросила у своих фанатов, прилично ли выкладывать подобные снимки молодой маме. Хоть вопрос и звучал несколько юмористично, а на фото ничего особенного показано не было, в ответ ей пришло немало гневных комментариев, где ненавистники желали пристыдить красивую девушку за демонстрацию ее отличной фигуры.

Однако, количество восхищенных ею комментаторов было заметно больше.