Очередное подтверждение того, что американские транспортные самолеты не годятся для сложных миссий, распространяется сейчас во всех социальных сетях. В ЮАР транспортник ВВС США C-130 не «попал» на взлетно-посадочную полосу. Он приземлился на грунт, но сделал это крайне неудачно. Самолет вспахал несколько метров земли, что привело к множественным повреждениям. Теперь потребуется вкладывать немаленькую сумму на его ремонт. Возгорания транспортника удалось избежать. Человеческих жертв также нет.

Фото и видео инцидента привлекли внимание пользователей со всего света. Многие посетители социальных сетей вспомнили посадку на грунт Ил-76. «Американцы видимо пытались повторить этот маневр, но у них как обычно ничего не получилось» – замечают комментаторы.

Это не первая авария «Геркулеса». Около месяца назад транспортник C-130, пытавшийся приземлиться на одну из авиабаз Ирана, «не вписался» во взлетно-посадочную полосу и загорелся.