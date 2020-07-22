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Сотрудники американской полиции набросились на работников Первого канала, занимавшихся освещением митингов, проходивших в городе Портленд.

Указывается, что съемочная группа пыталась запечатлеть проходящий в городе протест. Однако вскоре на них обратили внимание правоохранители. Они накинулись на съемочную команду, разбив ее камеру и отогнав журналистов.

В СМИ напоминают, что в Портленде протестные акции идут уже более семи недель. Их причиной стали массовые беспорядки, возникшие из-за убийства полицейскими чернокожего жителя США Джорджа Флойда во время его задержания.

На данный момент в Портленде находятся федеральные агенты, использующие военную форму, из-за чего в социальных сетях среди местных жителей ходят слухи, что город контролируется военными.

Американские полицейские атаковали журналистов Первого канала

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