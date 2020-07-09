В Инстаграмм-аккаунте самой красивой легкоатлетки мира появились новые фото с беговой дорожки. Они сопровождаются подписью: «Завершен мой первый забег в этом сезоне. Теперь с нетерпением ожидаю новых стартов».

Многочисленные подписчики Алисы с восторгом отреагировали на данный пост. Они не упустили возможности осыпать привлекательную спортсменку комплиментами, а также выразили надежду на то, что ее спортивная карьера будет «чертовски успешной».

Ранее легкоатлетка порадовала своих поклонников информацией о том, что она вновь начала тренировки после завершения карантина в Германии. Среди достижений Шмидт – серебро на европейском форуме 2017-го среди юниоров, а также бронза юношеского чемпионата Европы 2019 года. К достижениям можно отнести признание Алисы изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой в 2017 году.