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В Инстаграмм-аккаунте самой красивой легкоатлетки мира появились новые фото с беговой дорожки. Они сопровождаются подписью: «Завершен мой первый забег в этом сезоне. Теперь с нетерпением ожидаю новых стартов».

Многочисленные подписчики Алисы с восторгом отреагировали на данный пост. Они не упустили возможности осыпать привлекательную спортсменку комплиментами, а также выразили надежду на то, что ее спортивная карьера будет «чертовски успешной».

Ранее легкоатлетка порадовала своих поклонников информацией о том, что она вновь начала тренировки после завершения карантина в Германии. Среди достижений Шмидт – серебро на европейском форуме 2017-го среди юниоров, а также бронза юношеского чемпионата Европы 2019 года. К достижениям можно отнести признание Алисы изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой в 2017 году.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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