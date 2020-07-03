Алена Кравец рассказала о некоторых подробностях завещания покойной Юлии Норкиной.

Как утверждает Кравец, она весьма близко была знакома с Юлией, хотя об их дружбе нет никакой информации в открытых источниках. Тем не менее, по словам Алены, она знает о последних днях жизни Норкиной и о написанном ею завещании.

Так, как она заявила, муж Юлии Андрей Норкин в завещании не фигурирует и, таким образом, остаётся без её наследства. Также Кравец сообщила, что слышала о том, что супруг Юлии был ей неверен и даже перед смертью в паре были плохие отношения. Правда это или нет, она сказать не может, но отмечает, что в таком случае мотивы Юлии становятся понятны.

Судьба наследства Норкиной будет решена в ближайшие полгода – именно столько времени есть у возможных наследников, чтобы заявить о себе.