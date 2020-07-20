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Агата Муцениеце поразила поклонников во время посещения мероприятия “Горький fest” в Нижнем Новгороде.

Как отмечается, на фестивале собралось множество отечественных звёзд кинематографа. Для Муцениеце это стало первым публичным мероприятие после развода с Павлом Прилучным.

Для фестиваля Агата выбрала белое сверкающее платье в пол, дополнив образ ярким макияжем и гладко зачёсанными волосами. В комментарии она сообщила, что этот образ стал у неё любимым.

Поклонники публичный выход Муцениеце оценили высоко, отметив, что она выглядит стильно и шикарно, настоящей голливудской красоткой, и развод пошёл ей на пользу. По их мнению, Прилучный должен сейчас кусать себе локти. Впрочем, некоторые отметили, что у Агаты всё же грустные глаза.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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