Наоми Кэмпбелл разместила в Инстаграмме фотографии, на которых она полностью обнажена. Супермодель прикрывается лишь дизайнерской дамской сумочкой от Valentino. На одном из фото она сидит на скамье, ожидая поезд, а на другом – позирует уже непосредственно в вагоне.

Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет. Кроме того, они выразили обеспокоенность тем, что модель рискует заразиться коронавирусом в Нью-Йоркской подземке.

Ранее Наоми Кэмпбелл неоднократно заявляла, что она сильно боится заболеть Covid-19. В одном из предыдущих постов были размещены фото, на которых модель проходила таможенный контроль в защитных очках, респираторе и почти полностью герметичном костюме. Тогда снимки попали под волну критики поклонников.