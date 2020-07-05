Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Наоми Кэмпбелл разместила в Инстаграмме фотографии, на которых она полностью обнажена. Супермодель прикрывается лишь дизайнерской дамской сумочкой от Valentino. На одном из фото она сидит на скамье, ожидая поезд, а на другом – позирует уже непосредственно в вагоне.

Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет. Кроме того, они выразили обеспокоенность тем, что модель рискует заразиться коронавирусом в Нью-Йоркской подземке.

Ранее Наоми Кэмпбелл неоднократно заявляла, что она сильно боится заболеть Covid-19. В одном из предыдущих постов были размещены фото, на которых модель проходила таможенный контроль в защитных очках, респираторе и почти полностью герметичном костюме. Тогда снимки попали под волну критики поклонников.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Ленинградской области отмечено повышение цен на мясопродукты

По информации Росстата в 47 регионе РФ резко подскочили цены на говядину,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Выборге женщина ранила мужа-полицейского пятью ударами ножа

Медики реанимационного отделения больницы города Выборга продолжают спасать жизнь полицейского, который стал… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Разведку США обвинили в причастности к торговле наркотиками

Спецпредставитель Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов ответил на обвинения американской разведки… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 5 июля – пасмурно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 5 июля – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Армавир: погода, 5 июля – ясно, до 29 °C |