Наталья Галкина, глава подмосковного комитета по туризму, в честь Дня рыболовства решила перечислить самые лучшие места для рыбалки в Московской области.

Согласно словам чиновницы, лучше всего ловить рыбу в подмосковных водоемах, к примеру, окуней, лещей, судаков и щук можно поймать на Можайском водохранилище, а на Клязьминском неплохо ловятся ерши, подлещики, сомы и плотва. Эту рыбу можно также встретить на Истре.

Рядом со всеми данными водоемами имеются пляжи и гостиничные комплексы, поэтому на них можно не только порыбачить, но и прекрасно отдохнуть вместе с семьей. К хорошим рыбным местам Галкина также отнесла озеро Святое, находящееся рядом с городом Шатура. Здесь можно поймать карпов, карасей, щук и судаков.