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Жителя Саратова приговорили к тюремному заключению сроком на пять с половиной лет за попытку выехать из РФ и вступить в террористическую организацию в Сирии.

Ранее мужчину уже дважды привлекали к уголовной ответственности за грабежи и разбой. После освобождения из исправительной колонии суд запретил ему выезжать из города, однако он все равно поехал в Астрахань, где записал видео о том, что планирует уехать в арабскую республику и примкнуть к боевикам. После этого он опубликовал ролик в Сеть.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали злоумышленника неподалеку от астраханского автовокзала, а затем доставили его в Саратов. Позднее было проведено судебное заседание, в ходе которого мужчину признали виновным в совершенном преступлении.

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