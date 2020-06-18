В Башкирии жители пожаловались на “давление на психику”, связанное с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Как сообщается, жительница города Ишимбай по имени Ольга обратилась к правительству региона и рассказала о том, что в городе уже третий месяц по громкоговорителям говорят об опасности инфекции. Повторяется это на протяжении дня каждые полтора часа.

Ольга пожаловалась на то, что эти сообщения являются нагнетанием паники и психоза, и жители ближайших кварталов уже сходят из-за них с ума. Кроме того, посредством громкой связи недавно начали напоминать о безопасности на воде. Она попросила разобраться с этой ситуацией. Как отмечается, обращение было принято администрацией Ишимбайского района, но ответ будет получен позднее.