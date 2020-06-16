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Сотрудники управления СКР по Архангельской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Онеги, подозреваемого в убийстве 42-летней женщины.

Согласно их словам, в болоте, расположенном неподалеку от города, было найдено тело местной жительницы, которая считалась без вести пропавшей. По версии следствия, 7 июня пострадавшая отправилась в гости к своему знакомому, где они начали распивать алкогольные напитки. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил подругу.

На следующее утро домой к предполагаемому убийце пришел сожитель погибшей, который забеспокоился ее продолжительным отсутствием. Обвиняемый пригрозил ему расправой и заставил помочь отвезти тело в болото. Позднее полицейские задержали знакомого убитой и возбудили в отношении него уголовное дело.

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