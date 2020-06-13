читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В управлении МЧС по Камчатскому краю сообщают о том, что в Елизове в результате взрыва самогонного аппарата пострадал один местный житель.

Согласно имеющейся информации, мужчина попытался воспользоваться устройством по производству самогона, установленным в ванной комнате. Однако во время его запуска произошел мощный взрыв, который выбил дверь квартиры и нанес сильные повреждения двум балконам.

Владелец самогонного аппарата получил различные травмы и ожоги. В результате его доставили в реанимационное отделение местного медучреждения. Сейчас врачи борются за его жизнь. На месте инцидента работают спасатели.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Еще один священник с коронавирусом скончался в Курской области

На территории Курской области скончался уже второй священнослужитель, у которого был подтвержден… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Модель из Украины с 13-м размером груди дебютирует в MMA

Мила Кузнецова, модель из Украины с тринадцатым размером груди, собирается принять участие… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Курске за хищение денег судят бывшего начальника отдела УМВД

В Курске начался суд над экс-начальницей одного из отделов городского управления МВД.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 13 июня – ясно, до 19 °C | город Мытищи, 13 июня – дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 13 июня – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 13 июня – переменная облачность, до 20 °C | Королев, 13 июня – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск, 13 июня – дождь, до 11 °C | Армавир, 13 июня – пасмурно, до 24 °C |