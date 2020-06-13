В управлении МЧС по Камчатскому краю сообщают о том, что в Елизове в результате взрыва самогонного аппарата пострадал один местный житель.

Согласно имеющейся информации, мужчина попытался воспользоваться устройством по производству самогона, установленным в ванной комнате. Однако во время его запуска произошел мощный взрыв, который выбил дверь квартиры и нанес сильные повреждения двум балконам.

Владелец самогонного аппарата получил различные травмы и ожоги. В результате его доставили в реанимационное отделение местного медучреждения. Сейчас врачи борются за его жизнь. На месте инцидента работают спасатели.