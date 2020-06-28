В городе Апатиты мужчина в ходе ссоры с супругой облил ее голову растворителем, а потом поджег с помощью зажигалки. 38-летнюю женщину доставили в больницу с ожогами.

Представители управления МВД по Мурманской области сообщили о том, что данный инцидент произошел в одном из жилых домов, расположенных на улице Гладышева. Желая показать жене, что он прав, муж вылил на нее легковоспламеняющуюся жидкость, а потом поджег. В итоге ее госпитализировали с ожогами лица и левой руки.

Мужчину отправили в полицейский отдел для дальнейших разбирательств. Оказалось, что он уже был ранее судим. Подозреваемый полностью признал свою вину во время допроса. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь ему будет грозить тюремное заключение сроком до 2-х лет.