читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городе Апатиты мужчина в ходе ссоры с супругой облил ее голову растворителем, а потом поджег с помощью зажигалки. 38-летнюю женщину доставили в больницу с ожогами.

Представители управления МВД по Мурманской области сообщили о том, что данный инцидент произошел в одном из жилых домов, расположенных на улице Гладышева. Желая показать жене, что он прав, муж вылил на нее легковоспламеняющуюся жидкость, а потом поджег. В итоге ее госпитализировали с ожогами лица и левой руки.

Мужчину отправили в полицейский отдел для дальнейших разбирательств. Оказалось, что он уже был ранее судим. Подозреваемый полностью признал свою вину во время допроса. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь ему будет грозить тюремное заключение сроком до 2-х лет.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Дрозденко наградил сотрудников администрации Ленобласти за вклад в борьбу с COVID-19

Александр Дрозденко, глава Ленобласти, подписал распоряжение о награждении некоторых работников региональной администрации… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Гимнастка Маргарита Мамун показала фото в купальнике и вызвала зависеть фанатов

Маргарита Мамун, гимнастка из РФ, разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленобласти в пятницу ожидается жара до +32 градусов

Метеорологи обещают, что в эту пятницу, 26 июня, в Ленобласти будет наблюдаться… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 июня – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи, 28 июня – небольшой дождь, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск, 28 июня – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев, 28 июня – ясно, до 29 °C | Подольск, 28 июня – небольшая облачность, до 26 °C | Армавир, 28 июня – ясно, до 25 °C |