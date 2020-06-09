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Владимир Зеленский, украинский лидер, заявил, что хотел бы заразиться COVID-19, а потом уйти на карантин, чтобы продемонстрировать людям опасность заболевания.

Согласно словам президента Украины, ранее он предложил членам своей команды, чтобы его специально заразили коронавирусной инфекцией, а затем изолировали на Банковой. Тем самым Зеленский планировал показать украинцам, что коронавирус – это опасная болезнь, однако речь не идет о чуме, из-за которой может умереть половина населения.

Но его предложение отвергли, заявив, что это уже слишком. Президент также отметил, что данное решение наверняка бы не понравилось его семье, которая бы посчитала его «сумасшедшим». В СМИ напоминают, что на территории Украины зафиксировано свыше 27 000 случаев заражения COVID-19.

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