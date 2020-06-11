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Военные силы ПНС решили вывезти захваченный ранее вертолет Ми-35, однако во время транспортировки он застрял под мостом.

В местных СМИ отмечают, что на прошлой неделе протурецким боевикам и бойцам ПНС удалось захватить аэропорт Триполи, после чего они решили перевезти оттуда технику, пригодную для ремонта и эксплуатации. Среди боевых машин оказался и Ми-35. Вертолет тут же поместили на грузовую платформу и повезли в сторону столицы, однако он застрял на первом же мосту.

Военные не учили высоту вертолета, из-за чего тот столкнулся с перегородкой из бетона, получив повреждения. В настоящее время неизвестно, удалось ли армии ПНС вытащить Ми-35 и доставить его в безопасное место.

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