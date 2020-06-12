Юлия Проскурякова уже более десяти лет замужем за Игорем Николаевым, но до сих пор подвергается сравнениям с его бывшей женой Наташей Королевой.

Обычно Юлия игнорирует подобные сравнения, но недавно не смогла сдержаться и ответила подписчикам. Она опубликовала видео со своим танцем, но в ответ получила очередной комментарий, где ей сообщили, что у неё “не получается быть Наташей”. Юлия в ответ заявила, что не является Наташей, не будет ей и не хочет ею быть. Она отправила всех скучающих по Наташе на её страницу, а также заявила, что есть множество старых видео, где Королева и Николаев они вместе.

В завершение Проскурякова заявила, что живёт так, как ей хочется, и не нуждается в чьих-либо советах и оценках.

Как отмечается, Николаев женился на Юлии в 2010 году, спустя четыре года после завершения отношений с Королевой.