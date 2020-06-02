Юлия Ковальчук уже более десяти лет состоит в браке с Алексеем Чумаковым, а в октябре 2017 года у них появилась дочь, названная Амелией.

Родители до сих пор скрывают лицо своей дочери, и шутят, что будут делать так до её совершеннолетия. На совместных фотографиях можно увидеть лишь части тела Амелии.

На недавнем снимке, опубликованном в честь Дня защиты детей, Юлия держит за руку свою дочь. В подписи она рассуждает о важности семьи для человека, и признаётся, что готова оберегать свою дочь каждую секунду. Затем Ковальчук пожелала всем в мире детям быть счастливыми, и никогда не испытывать одиночества.

В комментариях поклонники отметили, что фотография Ковальчук является очень трогательной, а некоторые попросили её наконец-то опубликовать снимок с дочерью.