В отчете СИПРИ указывается, что общее число ядерных боеголовок на планете уменьшается, однако ядерные державы продолжают заниматься модернизацией своего арсенала.

Согласно словам специалистов, если в начале прошлого года у стран, которые владеют ядерным оружием, было около 13 900 боеголовок, то уже в текущем году это значение упало до 13 400 штук. К тому же их количество продолжает снижаться – во многом это связано с тем, что Российская Федерация и Соединенные Штаты ежегодно утилизируют лишние боезаряды. Однако при этом они тратят значительные средства на усовершенствование своего ядерного арсенала.

Эксперты добавляют, что у остальных ядерных держав боеголовок гораздо меньше, но все они тоже развивают или развертывают новейшие системы по доставке ядерного оружия. К примеру, КНР сейчас активно расширяет и модернизирует свой арсенал. Этим также занимаются Пакистан и Индия.