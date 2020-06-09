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Первый канал показал последний выпуск передачи “Пусть говорят” с участием журналистки Юлии Норкиной.

Выпуск был снят в конце мая, и вышел в эфир 8 июня. Норкина выступила в качестве эксперта шоу. Темой выпуска стал скандал, связанный с семьёй Романа Жукова. Норкина, как отмечается, раскритиковала музыканта за то, что он оставил свою жену и детей, и ушёл к молодой женщине. По её мнению, нормальный отец хотел бы, чтобы его сын вырос порядочным человеком.

О том, что для журналистки этот выпуск стал последним, сообщил ведущий Дмитрий Борисов по завершению шоу. Её речь в передаче было принято решение сохранить.

Юлий Норкина, как сообщается, скончалась 5 июня из-за инфаркта в возрасте 52-х лет. О её смерти сообщил супруг. Похороны состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

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