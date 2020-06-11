читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Avia.pro отмечают, что египетские ВВС нанесли несколько массированных авиударов по позициям протурецких боевиков и ПНС в Ливии.

Египет решил поддержать ЛНА, возглавляемую Халифой Хафтаром, направив в Ливию ударные вертолеты Ми-24, произведенные еще в СССР. Отмечается, что именно они недавно участвовали в атаке по позициям террористов, поддерживаемых Турцией. Указывается также, что египетские военные используют американские вертолеты AH-64 «Апачи».

В ходе авиаудара Египет разделил свои вертолеты на несколько боевых групп, осуществивших ракетный обстрел по нескольким целям. Так как у бойцов ПНС не было эффективных систем ПВО, им не удалось отразить эту масштабную воздушную атаку.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Силы ПНС при попытке транспортировки повредили трофейный вертолёт Ми-35

Формирования Правительства национального согласия заполучили два вертолёта Ми-35 в качестве трофеев во… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.06.2020
  • читать 1 минуту

Кто был в машине с Ефремовым?

Вечером 8 июня в Москве произошла авария, унесшая жизнь Сергея Захарова –… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Жительница Черкесска подверглась шантажу из-за интимного видео

В Черкесске был осуждён мужчина, вымогающий деньги у местной жительницы. Об инциденте… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 10.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 11 июня – облачно с прояснениями, до 19 °C | город Мытищи, 11 июня – ясно, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский, 11 июня – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 11 июня – небольшой дождь, до 16 °C | Королев, 11 июня – пасмурно, до 31 °C | Подольск, 11 июня – ясно, до 27 °C | Армавир, 11 июня – облачно с прояснениями, до 29 °C |