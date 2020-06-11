В издании Avia.pro отмечают, что египетские ВВС нанесли несколько массированных авиударов по позициям протурецких боевиков и ПНС в Ливии.

Египет решил поддержать ЛНА, возглавляемую Халифой Хафтаром, направив в Ливию ударные вертолеты Ми-24, произведенные еще в СССР. Отмечается, что именно они недавно участвовали в атаке по позициям террористов, поддерживаемых Турцией. Указывается также, что египетские военные используют американские вертолеты AH-64 «Апачи».

В ходе авиаудара Египет разделил свои вертолеты на несколько боевых групп, осуществивших ракетный обстрел по нескольким целям. Так как у бойцов ПНС не было эффективных систем ПВО, им не удалось отразить эту масштабную воздушную атаку.