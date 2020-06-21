читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Дрозденко, глава Ленинградской области, поручил выделить дополнительные денежные средства на устранение последствий урагана, произошедшего во Всеволожском районе.

Сильные порывы ветра повалили многие деревья, что привело к обрыву линий электропередач в разных местах района. В результате свыше семи тысяч местных жителей остались без доступа к электричеству. Было решено привлечь несколько дополнительных аварийных бригад для ликвидации данных последствий.

Деньги были выделены из резервного фонда региона. Они будут использованы для восстановления базовых подстанций и электрических магистралей, используемых для питания энергией социально-значимых объектов и жилых зданий.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Видео: между сотрудниками полиции и толпой молодежи произошла потасовка в Брянске

В социальных сетях появился ролик, на котором можно увидеть небольшую потасовку, возникшую… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Пожарные спасли «спящую красавицу» в Липецке

В городе Липецк пожарные разбудили десятилетнюю школьницу, которая заснула перед приходом матери… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленобласти официально открыт туристический сезон

Сегодня, 19 июня, власти Ленинградской области сообщили об официальном открытии туристического сезона… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 21 июня – переменная облачность, до 19 °C | город Мытищи, 21 июня – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский, 21 июня – пасмурно, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 21 июня – пасмурно, до 13 °C | Королев, 21 июня – пасмурно, до 32 °C | Подольск, 21 июня – пасмурно, до 16 °C | Армавир, 21 июня – пасмурно, до 26 °C |