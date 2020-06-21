Александр Дрозденко, глава Ленинградской области, поручил выделить дополнительные денежные средства на устранение последствий урагана, произошедшего во Всеволожском районе.

Сильные порывы ветра повалили многие деревья, что привело к обрыву линий электропередач в разных местах района. В результате свыше семи тысяч местных жителей остались без доступа к электричеству. Было решено привлечь несколько дополнительных аварийных бригад для ликвидации данных последствий.

Деньги были выделены из резервного фонда региона. Они будут использованы для восстановления базовых подстанций и электрических магистралей, используемых для питания энергией социально-значимых объектов и жилых зданий.