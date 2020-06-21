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Денис Попов, голкипер «Ростова» из РФ, в рамках игры против «Сочи» пропустил десять мячей в ворота, но при этом все равно восхитил западных экспертов.

По словам специалистов, семнадцатилетний вратарь продемонстрировал прекрасные сейвы. Один из пользователей заявил, что хоть Попов и пропустил десять голов, однако все равно показал более качественную игру, чем Лорис Кариус, бывший голкипер «Ливерпуля», допустивший серьезные ошибки во время матча против «Реала».

Игра между «Ростовом» и «Сочи» состоялась, несмотря на то, что у шести «ростовчан» был обнаружен коронавирус. В результате за «Ростов» в основном выступали семнадцатилетние футболисты. Они проиграли своим соперникам со счетом 1:10.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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