Специалисты из Великобритании заявили, что у людей, переболевших коронавирусом, последствия могут проявляться всю жизнь.

Так, примерно у трети людей, перенесших коронавирусную инфекцию, всю жизнь будут хроническая усталость и развитие фиброза лёгких. Кроме того, возможны пожизненные психические, физические и когнитивные повреждения.

Отмечается, что примерно 70% вылечившихся людей может иметь бредовое расстройство. У 10% людей было выявлено острое поражение сердца. Кроме того, есть предположения, которые пока не доказаны, что коронавирус может спровоцировать повреждения мозга, что повысит шанс развития болезнь Альцгеймера.

В среднем, по словам учёных, на полное восстановление здоровья потребуется около года. Однако некоторые последствия останутся навсегда.