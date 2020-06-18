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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью выразил уверенность в том, что следующие главы России после Путина будут опираться на систему развития страны, которую он заложил.

Как он сообщил, они будут продолжать то, что Путин создаёт сейчас. Володин, комментируя поправки к Конституции, заявил, что “после Путина будет Путин”. Под этим он подразумевает то, что всё происходящее после завершения его президентского срока, будет совершаться по заложенным им лекалам.

Кроме того, Володин отметил, что Путин за время своего нахождения на посту президента страны принимал верные и эффективные решения, и весь остальной мир осознаёт, что России с главой сильно повезло. В настоящее время, по его мнению, более сильной кандидатуры на место президента России, чем Путин, нет.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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