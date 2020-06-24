читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во Владикавказе были задержаны двое мужчин, обвиняемых в грабеже.

Согласно имеющейся информации, они заметили идущую по улице 26-летнюю девушку, и вырвали у неё из рук сумку. Затем они достали все деньги и сбежали с ними с места инцидента. Сумма похищенных средств составляет около десяти тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. В скором времени недалеко от места инцидента были задержаны двое местных жителей, которым было 34 и 31 год. На время следствия они были помещены в изолятор временного задержания. Также во время расследования выяснилось, что ранее обвиняемые уже были судимы.

В настоящее время ведётся расследование инцидента, в отношении мужчин заведено уголовное дело. Грабителям грозит до семи лет колонии.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Туле после ДТП загорелся один из автомобилей

В Туле после столкновения двух автомобилей один из них загорелся. Согласно имеющейся… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.06.2020
  • читать 1 минуту

Армию Грузии собираются оснастить новой спецтехникой ведущих мировых компаний

Грузия собирается усилить свою обороноспособность путём приобретения для своих вооружённых сил современной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.06.2020
  • читать 1 минуту

На складе боеприпасов SDF в Сирии прогремел мощный взрыв

В сирийской провинции Хасака на военном складе, принадлежащем «Сирийским демократическим силам», прогремел… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 24 июня – ясно, до 24 °C | город Мытищи, 24 июня – ясно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский, 24 июня – ясно, до 19 °C | Южно-Сахалинск, 24 июня – пасмурно, до 14 °C | Королев, 24 июня – переменная облачность, до 31 °C | Подольск, 24 июня – ясно, до 24 °C | Армавир, 24 июня – небольшая облачность, до 29 °C |