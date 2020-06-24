Во Владикавказе были задержаны двое мужчин, обвиняемых в грабеже.

Согласно имеющейся информации, они заметили идущую по улице 26-летнюю девушку, и вырвали у неё из рук сумку. Затем они достали все деньги и сбежали с ними с места инцидента. Сумма похищенных средств составляет около десяти тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. В скором времени недалеко от места инцидента были задержаны двое местных жителей, которым было 34 и 31 год. На время следствия они были помещены в изолятор временного задержания. Также во время расследования выяснилось, что ранее обвиняемые уже были судимы.

В настоящее время ведётся расследование инцидента, в отношении мужчин заведено уголовное дело. Грабителям грозит до семи лет колонии.