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Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая – он не стал пожимать ему руку.

Как сообщается, Путин пожимал руки офицерам, которые прошли Великую Отечественную войну, а также политикам, прибывшим на мероприятие. Однако Николая Лукашенко он проигнорировал, и на это сразу же было обращено внимание.

Видеозапись этого момента была опубликована в Twitter на странице Максима Пушкина, являющегося журналистом издания TUT.by.

Чем было вызвано подобное неоднозначное отношение, неизвестно. В качестве одной из версий предполагается то, что Путин и Николай Лукашенко уже просто могли видеться немногим ранее – к примеру, 23 июня, когда Лукашенко прибыл во Внуково вместе с отцом.
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

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