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Появился видеоролик, на котором можно увидеть невероятную мощь российских танков Т-90С, продемонстрированную ими в Алжире. В Сети также показали возможности «Корнета».

Обстановка рядом с границами Алжира серьезно накалилась, поэтому власти страны решили провести масштабные военные учения. На полигоне отрабатывались оборонительные и наступательные маневры. Военнослужащие запускали ракеты, стреляли боевыми снарядами и применяли противотанковые установки «Корнет-Э».

Была также проведена учебная атака, в которой принимали участие новейшие танки Т-90С. Они способны перемещаться на большой скорости, стреляя при этом из 125-миллиметрового орудия. Чтобы защитить бронетехнику от возможных угроз со стороны, были применены защитные системы «Штора».

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