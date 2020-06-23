Появился видеоролик, на котором можно увидеть невероятную мощь российских танков Т-90С, продемонстрированную ими в Алжире. В Сети также показали возможности «Корнета».

Обстановка рядом с границами Алжира серьезно накалилась, поэтому власти страны решили провести масштабные военные учения. На полигоне отрабатывались оборонительные и наступательные маневры. Военнослужащие запускали ракеты, стреляли боевыми снарядами и применяли противотанковые установки «Корнет-Э».

Была также проведена учебная атака, в которой принимали участие новейшие танки Т-90С. Они способны перемещаться на большой скорости, стреляя при этом из 125-миллиметрового орудия. Чтобы защитить бронетехнику от возможных угроз со стороны, были применены защитные системы «Штора».