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На Twitter-аккаунте Last Defender появился видеоролик, на котором можно увидеть, как американская бронемашина пошла на таран российского БТР в Сирии.

Отмечается, что данный инцидент произошел в северо-восточной области Сирии при попытке военной колоны РФ пройти через военный блокпост Соединенных Штатов. На размещенных кадрах можно увидеть, что американцы решили остановить российский патруль, пойдя на таран, однако остановились в метре от бронетранспортера.

Не исключено, что американские военные решили остановиться, так как увидели, что БТР начал наводить на них свое орудие. Однако после этого происшествия российским военным все равно пришлось затем встать на дороге. В настоящее время неизвестно, смогла ли военная колонна России продолжить свой путь.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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