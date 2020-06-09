Вера Брежнева порадовала своих поклонников в Instagram новой эффектной фотографией в купальнике.

Как рассказала певица, в первые выходные лета она отдыхала на озере, где каталась на лодке и наслаждалась солнечной погодой. На фотографии она позирует в слитном бежевом купальнике спиной к камере. Волоса Брежнева собрала в аккуратный пучок. В подписи Вера выражает радость от того, что она наконец-то может надеть купальник.

Поклонники в комментариях отметили длинные стройные ноги певицы и её тонкую талию. Некоторые заметили, что она совершенно не набрала вес за долгие недели карантина.

Впрочем, нашлись и недовольные, которые даже такой снимок посчитали слишком откровенным, хотя и отметили, что у Брежневой красивое тело.