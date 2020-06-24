В российском Минпромторге сообщили о том, что венгерское предприятие Magnus Aircraft может заняться производством одномоторных самолетов Ил-103.

В опубликованном сообщении говорится о том, что Денис Мантуров, глава ведомства, недавно встретился с Петером Сийярто, главой венгерского Министерства внешнеэкономических связей. В рамках встречи он указал на положительную динамику в продвижении проекта по изготовлению российских самолетов. На данный момент все работы по подготовке лицензионного соглашения находятся на завершающей стадии.

Данная встреча является первой для главы министерства в период пандемии коронавируса. Во время нее был также обсужден план российского правительства по выходу из существующего кризиса. Перед встречей все ее участники прошли тест на COVID-19.