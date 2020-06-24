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Гарик Харламов и Кристина Асмус на днях шокировали своих поклонников новостью о разводе.

Среди них тут же начали строиться предположения о причине такого решения. Так, было высказано мнение, что проблема в характере Харламова, а также то, что в паре могли начаться ссоры из-за того, что Асмус становится всё более известной. Также появилось предположение, что новость о разводе является всего лишь розыгрышем для шоу Comment Out, хотя и было отмечено, что ранее в передаче были менее “жестокие” шутки.

Однако оказалось, что развод пары действительно может быть розыгрышем. Так, журналисты позвонили ведущему проекта Владимиру Маркони, и тот подтвердил, что Харламов и Асмус участвовали в проекте. Так же он назвал реакцию медиапространства на розыгрыш положительным моментом.

Но вскоре после этого Гарик Харламов опубликовал ответ на заявление Маркони, недвусмысленно намекнув, что участия в передаче он не принимал.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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