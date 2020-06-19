Вдова омского пилота Дамира Ахметов, работавшего на «Аэрофлот», может не получить компенсацию от компании, так как ее супруг скончался не на рабочем месте.

Данная трагедия произошла осенью предыдущего года в ходе полета из столицы РФ в Анапу. Мужчина находился за штурвалом авиалайнера, когда почувствовал себя плохо. Его попытались спасти медики и бортпроводники, но им не удалось этого сделать. В результате Ахметов скончался от инфаркта. Жена летчика пытается взыскать с компании 9 000 000 рублей на семью и десять среднегодовых заработков супруга. Соответствующие условия прописаны в коллективном договоре.

Однако позднее сотрудники авиаперевозчика отметили, что среднегодовые заработки будут выплачены лишь в том случае, если специальная комиссия укажет, что смерть произошла на производстве. Специалисты же пришли к выводу, что он скончался не на рабочем месте, так как его вытащили с кресла пилота и перенесли в вестибюль воздушного судна. Вдова Ахметова собирается оспорить данный аргумент.