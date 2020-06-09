Валерия решила провести прямой эфир вместе с оперной певицей Ольгой Перетятько, и опубликовала анонс в Instagram.

Однако не все подписчики приняли новость с воодушевлением. Некоторые из них заявили, что эфир Валерии никто не будет слушать, и поинтересовались у артистки, понимает ли она, что никому не интересна.

Валерия не стала молчать на этот обидный комментарий, и заявила недовольной подписчице, что это является хамством. Певица отметила, что женщина показывает плохой пример своим детям, и в первую очередь они также будут хамить ей. Впрочем, в ответном комментарии подписчица выразила уверенность, что это не хамство, а правда.

Остальные подписчики Валерии встали на её защиту и заявили, что у певицы хорошие душевные песни, в которые она вкладывает много сил.