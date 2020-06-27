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В управлении СК РФ по Бурятии сообщили о смерти молодой женщины после ночи со своим возлюбленным, отбывающим наказание в исправительном учреждении в Улан-Удэ.

Согласно словам следователей, данное происшествие случилось еще весной предыдущего года. Она прибыла к своему бывшему сожителю на 3-дневное свидание в колонию под номером 2. Они были размещены в отдельном помещении, расположенном в спецздании.

Влюбленные легли спать только утром. Вскоре у женщины появились судороги. Она умерла до прибытия медиков. На ее теле не было найдено никаких травм и ран. Согласно предварительной информации, она умерла от некой болезни, которая обострилась из-за переживаний.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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