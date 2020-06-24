читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Уфе у государственной служащей был изъят элитный немецкий внедорожный автомобиль Audi Q7, на который она заработала незаконно.

Как сообщается, в ходе проверки выяснилось, что стоимость этого элитного автомобиля в несколько раз больше общего дохода семьи за несколько лет, задекларированного в справках. При этом, как отмечается, муж служащей также является чиновником, но и в этом случае их совместных доходов не хватает на приобретение настолько дорогого авто. Также в декларации был указан ещё один автомобиль (MAZDA СХ-5), их общая стоимость составила более девяти миллионов рублей.

Доказать, что автомобиль был приобретён на абсолютно знакомых основания, семья не смогла. В итоге, решение суда машина была изъята судебными приставами и прокурорами в пользу дохода государства.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Северо-Енисейске коронавирус был выявлен у двух медсестёр

В посёлке Северо-Енисейский Красноярского края у двух медицинских сестёр была обнаружена коронавирусная… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.06.2020
  • читать 1 минуту

В Приморье из-за коронавируса скончались три женщины

В Приморском крае из-за коронавирусной инфекции скончались ещё три местные жительницы. Таким… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.06.2020
  • читать 1 минуту

В Башкирии главврача городской больницы обвинили во взятке

В Башкирии в отношении бывшего главврача Нуримановской больницы было заведено уголовное дело.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 24 июня – ясно, до 24 °C | город Мытищи, 24 июня – ясно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский, 24 июня – ясно, до 19 °C | Южно-Сахалинск, 24 июня – пасмурно, до 14 °C | Королев, 24 июня – переменная облачность, до 31 °C | Подольск, 24 июня – ясно, до 24 °C | Армавир, 24 июня – небольшая облачность, до 29 °C |