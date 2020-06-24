В Уфе у государственной служащей был изъят элитный немецкий внедорожный автомобиль Audi Q7, на который она заработала незаконно.

Как сообщается, в ходе проверки выяснилось, что стоимость этого элитного автомобиля в несколько раз больше общего дохода семьи за несколько лет, задекларированного в справках. При этом, как отмечается, муж служащей также является чиновником, но и в этом случае их совместных доходов не хватает на приобретение настолько дорогого авто. Также в декларации был указан ещё один автомобиль (MAZDA СХ-5), их общая стоимость составила более девяти миллионов рублей.

Доказать, что автомобиль был приобретён на абсолютно знакомых основания, семья не смогла. В итоге, решение суда машина была изъята судебными приставами и прокурорами в пользу дохода государства.