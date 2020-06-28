В Уфе ранним утром 28 июня произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина-водитель.

Инцидент произошёл на проспекте Октября напротив дома №25. Согласно имеющейся информации, 39-летняя женщина за рулём Lexus NX на очень большой скорости врезалась в электроопору.

От полученных травм водитель скончалась на месте инцидента. Также серьёзно пострадали две её пассажирки. По словам свидетелей происшествия, женщины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за столкновения с электроопорой автомобиль получил серьёзные повреждения, и для того, чтобы вытащить погибшую, пришлось вызывать спасателей. По факту происшествия организована проверка и выяснение обстоятельств инцидента правоохранительными органами.