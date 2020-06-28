читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Уфе ранним утром 28 июня произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина-водитель.

Инцидент произошёл на проспекте Октября напротив дома №25. Согласно имеющейся информации, 39-летняя женщина за рулём Lexus NX на очень большой скорости врезалась в электроопору.

От полученных травм водитель скончалась на месте инцидента. Также серьёзно пострадали две её пассажирки. По словам свидетелей происшествия, женщины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за столкновения с электроопорой автомобиль получил серьёзные повреждения, и для того, чтобы вытащить погибшую, пришлось вызывать спасателей. По факту происшествия организована проверка и выяснение обстоятельств инцидента правоохранительными органами.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Москве полиция не выехала на вызов и допустила убийство женщины

В Москве из-за полицейского, решившего не отправлять наряд по вызову, была убита… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.06.2020
  • читать 1 минуту

В Коломне задержан мужчина, угрожавший полицейским гранатой

В Коломне было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, угрожавшего гранатой… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.06.2020
  • читать 1 минуту

Падчерицу Стаса Михайлова заподозрили в пластике и использовании фотошопа

Падчерица Стаса Михайлова, 21-летняя Ева Канчельскис, вызвала у своих поклонников подозрения в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 июня – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи, 28 июня – небольшой дождь, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск, 28 июня – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев, 28 июня – ясно, до 29 °C | Подольск, 28 июня – небольшая облачность, до 26 °C | Армавир, 28 июня – ясно, до 25 °C |