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В Тульской области в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальных преступлениях, был вынесен приговор.

Согласно информации следствия, обвиняемый 5 июня 2019 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей знакомой, являющейся несовершеннолетней девушкой, не достигшей возраста 14-ти лет. Она оказала сопротивление, и преступник сбежал.

Кроме того, 25 сентября он также совершил попытку изнасилования женщины, поднимавшейся в свою квартиру. 27 сентября он попытался изнасиловать ещё одну женщину в тамбуре спортивного комплекса. В обоих случаях ему было оказало сопротивление, и он скрылся.

Решением суда обвиняемый был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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