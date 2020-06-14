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Полицейские задержали в Тосненском районе девятнадцатилетнего юношу, набросившегося с ножом на семнадцатилетнего подростка. В отношении него открыли уголовное дело.

Согласно версии следователей, данный инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в окрестностях СНТ «Захожье-3». Между обвиняемым и потерпевшим возникла словесная перепалка, в ходе которой парень набросился на подростка, ударив его три раза ножом. Находящиеся неподалеку люди смогли разнять дерущихся.

Раненого юношу отвезли в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Подозреваемый был задержан и допрошен. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении него. Следователи пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего.

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