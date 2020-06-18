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Российский паралимпиец Артем Исаев из Татарстана был оштрафован из-за того, что он решил провести самоизоляцию на даче.

Как сообщается, спортсмену был сделан тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Несмотря на это, ему было предписано отправиться на самоизоляцию, а также прекратить тренировки. Спортсмен попросил в документах указать адрес его дачи в качестве места, где он будет проводить самоизоляцию, однако медики вписали его данные прописки.

За два дня до окончания срока самоизоляции сотрудники правоохранительных органов посетили квартиру Исаева, где он проживает вместе с пожилым отцом. В итоге, когда они не обнаружили его в квартире, они составили в его отношении протокол. Спортсмену был выписан штраф в размере 15-ти тысяч рублей.

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  • Анна
  • 15.06.2020
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