Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».

Ранее в соцсети ВКонтакте появился ролик, записанный одной из задержанных девушек. На нем видно, как сотрудник полиции сначала повалил ее подругу на землю, а потом прижал ей шею коленом. Автор видео отмечает, что стражи правопорядка не продемонстрировали им свои удостоверения и не назвали имен. Она добавила, что полицейские не соблюдали социальную дистанцию и работали без перчаток.

В результате обеих женщин отвезли в полицейский отдел, где на них составили административный протокол. Сами правоохранители заявляют, что уже не единожды предупреждали задержанных о том, что по территории парка нельзя гулять, однако они продолжали посещать его практически каждый день.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Ученый рассказал, почему в Петербурге рано снимать ограничения

Алексей Боровков, профессор Центра НТИ СБбПУ, в ходе беседы с журналистами сообщил,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Под угрозой увольнения и потери дохода оказалась половина работающих россиян

Российские исследователи и аналитики отметили, что почти 50 процентов всех работающих граждан… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Русскоговорящий врач рассказал о «загадочном исчезновении» коронавируса в Нью-Йорке

Евгений Пинелис, русскоговорящий врач из США, сообщил о «таинственном исчезновении» коронавирусной инфекции… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 10 июня – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи, 10 июня – ясно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 10 июня – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 10 июня – небольшая облачность, до 24 °C | Королев, 10 июня – переменная облачность, до 31 °C | Подольск, 10 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Армавир, 10 июня – переменная облачность, до 29 °C |