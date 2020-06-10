В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».

Ранее в соцсети ВКонтакте появился ролик, записанный одной из задержанных девушек. На нем видно, как сотрудник полиции сначала повалил ее подругу на землю, а потом прижал ей шею коленом. Автор видео отмечает, что стражи правопорядка не продемонстрировали им свои удостоверения и не назвали имен. Она добавила, что полицейские не соблюдали социальную дистанцию и работали без перчаток.

В результате обеих женщин отвезли в полицейский отдел, где на них составили административный протокол. Сами правоохранители заявляют, что уже не единожды предупреждали задержанных о том, что по территории парка нельзя гулять, однако они продолжали посещать его практически каждый день.