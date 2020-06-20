В США проводятся испытания авиационной бомбы GBU-53/B StormBreaker.

Как сообщается, при интеграции её в программу полуавтономного оружия Golden Horde, что переводится как “Золотая Орда”, она сможет поменять “правила игры”. Испытания, как отмечается, начались только в июне и должны быть завершены к концу 2020 года. Первыми оружие получат истребители F/A-18E/F Super Hornet, а также F-15 Eagle, затем – F-35 Lightning II.

При этом первый истребитель уже совершил запуск авиабомбы. А вот F-35, согласно имеющейся информации, способен переносить до 24-х таких бомб.

В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов. Авиабомба может сама отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолётом-носителем. Рой таких бомб будет являться оружием массового поражения.