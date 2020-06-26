Несколько американских актрис озвучивания стали отказываться от ролей «этнических» персонажей. В основном их работа была связана с мультипликационными картинами.

Первой решила отказаться Дженни Слейт, голосом которой говорил один из персонажей мультсериала «Большой рот». Затем от своей роли отказалась Кристен Белл, озвучившая героиню «Центрального парка». Причина в том, что обе актрисы озвучивали людей не своей расы, поэтому они беспокоятся, что это может негативно сказаться на их карьере на фоне митингов в США.

Если Слейт полностью отказалась от участия в анимационном проекте, то Белл продолжит сотрудничество с авторами «Центрального парка» – специально для нее создадут новую героиню. Эксперты считают, что в будущем все большее число актеров начнут отказываться от «этнических» ролей.