В управлении СК РФ по Смоленской области завели уголовное дело по факту недобросовестного исполнения госконтракта, связанного с покупкой медицинского оборудования и приведшего к дополнительным тратам бюджетных средств.

Отмечается, что региональный Депздрав купил 17 портативных мобильных установок, предназначенных для оказания первичной медпомощи. Однако они оказались не полностью укомплектованы, поэтому работать на них было невозможно. В результате из бюджета были потрачены дополнительные денежные средства.

Размер ущерба превысил 3 миллиона 800 тысяч рублей. Александр Боровиков, представитель областной прокуратуры, отметил, что материалы дела были переданы в следственный комитет. В настоящее время следователи продолжают расследовать данное дело.