Как сообщает агентство SAHA, в это воскресенье на территорию Сирии зашла колонна тяжёлой американской техники.

Уточняется, что американские военные машины были загружены стройматериалами и цистернами с горючим. По некоторым данным, в колонне находилось не менее 50-ти машин, большая часть из которых имела этот груз. При этом они имели сопровождение в виде нескольких боевых армейских внедорожников Hummer.

Колонна въехала в сирийскую провинцию Хасака через контрольно-пропускной пункт поблизости от населённого пункта Аль-Валид. Автомобили направились в район на северо-востоке Сирии, богатый нефтью. Как отмечается, американские военные, совместно с курдскими боевиками, организовали в этой местности незаконную добычу нефти, вывозимой из страны контрабандой.