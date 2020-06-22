В Сербии в возрасте 30-ти лет умерла спортсменка Бобана Момчилович-Величкович, завоевавшая в 2014 году титул чемпионки мира в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров

Как сообщается, она родила ребёнка около трёх недель назад. После родов у неё возникли серьёзные осложнения со здоровьем. Жизнь ребёнка, как уточняется, находится вне угрозы.

Несколько последних дней перед смертью Момчилович-Величкович находилась в коме. Несмотря на усилия медиков, спортсменка скончалась. О её смерти стало известно 21 июня.

Также Момчилович-Величкович имеет множество медалей европейских первенств – восемь золота, два серебра и три бронзы. Кроме того, она участвовала в Олимпийских играх, проводимых в Рио-де-Жанейро, и в Лондоне.