В Саратове местные жители устроили заплыв на лодке по затопленным улицам

Сегодня, 29 июня, в утренние часы в городе Саратов местные жители решили устроить заплыв по улицам, которые были затоплены водой в результате ночного ливня.

В управлении МЧС ранее предупредили о том, что 28 июня в областном центре резко ухудшится погода, однако стихия настигла город только поздней ночью. В результате обильных осадков многие улицы затопило водой. После этого в Сети начали появляться ролики с «плавающими» по дорогам машинами.

Однако саратовцы с юмором отнеслись к возникшим проблемам. К примеру, в одном из городских сообществ в соцсети ВКонтакте было размещено видео, на котором можно увидеть, как два местных жителя устраивают заплыв на резиновой лодке.