В Санкт-Петербурге инспектора ДПС заставили водителя на Rolls-Royce снять со стёкол тонировку.

Как сообщается, автомобиль был остановлен на перекрёстке Литейного проспекта и Захарьевской улицы. В ходе проверки обнаружилось, что затемнение передних стёкол составляет 13%, что является нарушением.

Водитель, не возражая стражам правопорядка, сам снял тонировку со стёкол. Сотрудник ГИБДД оказал ему помощь. По словам водителя, отнёсшегося к происходящему спокойно, сотрудники ДПС проявили вежливость и вошли в его положение.

Впрочем, водитель за нарушение всё равно получил штраф – в размере 500 рублей. При этом стоимость автомобиля Rolls-Royce составляет более 20 миллионов рублей, так что по карману водителя штраф сильно не ударит.